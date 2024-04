Cattivissimo Me 4: in arrivo nuovi set LEGO ispirati al film

Il film Cattivissimo Me 4 ha ispirato la creazione di due nuovi esclusivi set LEGO, in arrivo dal 1° maggio 2024 nei LEGO Store, sul sito Lego.com e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

Alcuni giorni fa erano apparse online le immagini di un Minion gigante costruito con gli iconici mattoncini, ma, purtroppo per i fan, si trattava solamente di un pesce d'aprile.

I set in arrivo

La nuova collaborazione tra Gruppo LEGO, Illumination e Universal Products & Experiences hanno confermato che, per celebrare l'arrivo di Cattivissimo Me 4, l'ultimo capitolo della più grande saga animata della storia, al cinema dalla prossima estate, verranno lanciati nuovi esclusivi set.

La nuova gamma di quattro prodotti comprende due set svelati in anteprima: il primo è il set LEGO Cattivissimo Me 4 Minions e la villa della famiglia di Gru che spicca per l'architettura iconica e gli oggetti amati dai fan del film, come il divano rosso, il caminetto e la camera da letto in stile razzo, oltre a una casa sull'albero dai colori vivaci; il secondo set è Gru in mattoncini con Minion danzanti, con il super cattivo armato con la sua pistola 'spara puzzette' e accompagnato da Mel e Kevin che suonano l'ukulele.

I fan dovranno aspettare ancora un po' per la presentazione dell'intera linea di prodotti e delle sorprese nascoste.

Solvita Akmene, designer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: "Utilizzando la creatività e le infinite possibilità del marchio LEGO, questa partnership tra Illumination, Universal Products & Experiences e il Gruppo LEGO celebra la forza delle storie divertenti. I fan ci hanno detto che sentivano davvero la mancanza dei LEGO Minions e quindi siamo felici di riportare questo mondo di risate maliziose attraverso nuove entusiasmanti esperienze di gioco. Ci auguriamo che questi set faranno divertire tutti i fan, piccoli o grandi!".

Rafael Macias, Vicepresidente esecutivo e Responsabile commerciale globale di Universal Products & Experiences, ha aggiunto: "Il franchise di Cattivissimo Me di Illumination è amato in tutto il mondo e la nostra partnership con il Gruppo LEGO unisce due marchi iconici. I set LEGO Cattivissimo Me 4 offrono opportunità inedite di racconto e regalano tanti spunti fantasiosi per rendere reali la gioia, l'azione e l'umorismo dolce ma sovversivo di questa serie da record. Siamo emozionati quanto i fan di Cattivissimo Me 4 e non vediamo l'ora di scoprire la loro reazione davanti ai set ispirati al film".

La linea di prodotti completa è in arrivo prestissimo online.

Cattivissimo Me 4, il ritorno di Gru e Famiglia: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

I dettagli dei set

Cattivissimo Me 4 Minions e la villa della famiglia di Gru avrà un prezzo consigliato di circa 99.99 € e sarà composto da 868 pezzi. Le dimensioni sono le seguenti:

Altezza: 27 cm

Lunghezza: 41.6 cm

Profondità: 21 cm

Cattivissimo Me 4: un nuovo set LEGO

LEGO Cattivissimo Me 4 Gru e Minions in mattoncini costerà invece 54.99 €, e il set sarà composto da 839 pezzi.

Le dimensioni saranno le seguenti:

Altezza: 28 cm

Lunghezza: 23 cm

Profondità: 16 cm

Cattivissimo Me 4: uno dei nuovi set LEGO

Il nuovo capitolo della saga animata

Il film è co-diretto da Chris Renaud con Patrick Delage, da una sceneggiatura di Mike White.

Sul grande schermo si assisterà al ritorno dei personaggi iconici del franchise originale, tra cui il supercriminale pentito Gru (Steve Carell), sua moglie Lucy (Kristen Wiig), la loro figlia adottiva Margo (Miranda Cosgrove) e i Minions (Pierre Coffin).

Nella storia ci sarà inoltre una nuova aggiunta alla famiglia: Gru Jr. A differenza del buon rapporto che Gru ha con le sue figlie adottive, sembra che Gru Jr. non sia in ottimi rapporti col genitore. Sicuramente, però, l'avventura che attende l'intera famiglia costretta a unire le forze per affrontare un cattivo che vuole vendicarsi di Gru darà al padre e al figlio la possibilità di legare. A doppiare il misterioso villain, Maxime Le Mal, è la star Will Ferrell, mentre Sofia Vergara dà voce alla sensuale fidanzata di Maxime, Valentina. Tra le voci originali si segnala l'arrivo anche di Joey King, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Madison Polan.