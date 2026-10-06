Boss in incognito stasera su Rai 2: anticipazioni della terza puntata con Elettra Lamborghini

Tutto pronto per una nuova puntata di Boss in incognito. Stasera, martedì 6 ottobre, su Rai 2, e in streaming a RaiPlay, Enrico Pascarella di Cooltra Italia affronterà una settimana di lavoro sotto copertura insieme ai suoi dipendenti. Al suo fianco anche Elettra Lamborghini.

Enrico Pascarella protagonista della terza puntata

Il protagonista di questo nuovo appuntamento è Enrico Pascarella, Amministratore Delegato di Cooltra Italia, realtà attiva dal 2014 nel settore della mobilità sostenibile su due ruote attraverso lo scooter sharing e il noleggio degli scooter.

L'azienda può contare su una flotta di oltre 4.000 scooter elettrici, distribuiti tra Roma, Milano e Torino, e su 125 dipendenti, con un fatturato di 20 milioni di euro. Per Pascarella la settimana in incognito sarà un'occasione per sperimentare in prima persona diverse attività e, soprattutto, per confrontarsi con le persone che ogni giorno contribuiscono al funzionamento dell'azienda.

Dalla pulizia degli scooter alle riparazioni

Nel corso della sua avventura, Enrico Pascarella lavorerà al fianco di diversi dipendenti. Con Daniel si occuperà della pulizia ordinaria degli scooter destinati al noleggio, scoprendo da vicino quanto sia importante mantenere efficienti e pronti all'utilizzo i mezzi della flotta. Sarà poi Davide a guidarlo nel delicato lavoro del cambio delle batterie, un'attività fondamentale per garantire la continuità del servizio di scooter sharing.

Con Erika, invece, Pascarella si cimenterà nelle attività di accoglienza e noleggio, entrando così in contatto con il rapporto diretto con i clienti. Infine, in officina, sarà Simone a introdurlo nel mondo delle riparazioni dei veicoli.

Un percorso attraverso mansioni molto diverse tra loro, che permetterà all'amministratore delegato di osservare la propria azienda da una prospettiva completamente nuova.

Come da formula del programma, Enrico Pascarella non sarà l'unico a cambiare identità. Anche Elettra Lamborghini entrerà in azienda sotto copertura dopo essersi sottoposta a ore di trucco e parrucco per diventare irriconoscibile.

La conduttrice affiancherà Maurizio e si cimenterà nella manutenzione dei mezzi della flotta, destreggiandosi anche nel traffico cittadino. Un'altra esperienza che metterà alla prova Lamborghini, alle prese con un lavoro ben diverso da quello a cui è abituata.

Come sempre, i dipendenti coinvolti non sapranno di avere a fianco il proprio amministratore delegato. A loro viene raccontato che in azienda si sta realizzando un documentario dedicato ad alcune persone che hanno perso il lavoro e stanno cercando una nuova occupazione. Soltanto alla fine della settimana di riprese arriverà la sorpresa: i lavoratori scopriranno la vera identità delle persone con cui hanno condiviso le loro giornate di lavoro.