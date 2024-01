La Befana arriva al parco divertimenti MagicLand per Magic Christmas

La Befana è pronta a scatenarsi a MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro Sud Italia. Nei giorni 5, 6 e 7 gennaio, la simpatica vecchina arriva sulla sua scopa magica al Parco per incontrare i bambini e distribuire loro dolci e caramelle.

La Befana sarà presente in tutto il Parco, coinvolta in parate e spettacoli. Oltre alla streghetta buona, MagicLand offre tantissime altre attrazioni per concludere in modo davvero magico ed indimenticabile le festività natalizie. Tra queste: il Castello di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrarlo e ricevere in dono il libro Lucy e il Mistero della Magia Perduta; la pista di pattinaggio su ghiaccio 100% ecologica; il più grande mercatino di Natale del Centro Sud Italia; lo spettacolo teatrale Lucy e il Mistero della Magia Perduta; le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale; l'Elf Face painting, il truccabimbi natalizio; i tanti golosi street food ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale.

I biglietti di ingresso a MagicLand per gli adulti partono da 9,90 euro online e 15 euro in cassa, mentre il biglietto per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm è sempre 1 euro (sia in cassa che online). Entrano gratis tutti i bambini di altezza inferiore a 100 cm. Il parcheggio eccezionalmente è gratuito per tutto il periodo natalizio. Per informazioni: www.magicland.it.