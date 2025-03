Austin Wolf arrestato: accuse scioccanti e carriera finita per la star del cinema hard

Coinvolto in un caso giudiziario dai contorni inquietanti, l'attore Justin Heath Smith, noto come Austin Wolf, rischia fino a 30 anni di carcere.

La notizia ha sconvolto il mondo del cinema per adulti: Austin Wolf, tra gli attori più noti e premiati del settore, è stato arrestato con accuse gravissime. Secondo quanto emerso dalla trascrizione della prima udienza, diffusa nove mesi dopo l'arresto, Justin Heath Smith - questo il vero nome - sarebbe coinvolto in una rete di scambio di materiale pedopornografico su Telegram.

Le accuse contro Austin Wolf: materiale illecito e adescamento

Austin Wolf

L'FBI ha ricostruito un quadro agghiacciante. L'attore avrebbe inviato e ricevuto centinaia di video contenenti abusi su minori, alcuni dei quali riguarderebbero bambini di età estremamente bassa. Tra le ipotesi dell'accusa, anche il tentativo di organizzare un incontro sessuale con un bambino di 7 anni, attraverso la complicità del padre del minore.

Due i capi d'imputazione principali: ricezione e distribuzione di materiale pedopornografico e possesso dello stesso. Se giudicato colpevole, Smith potrebbe essere condannato fino a 30 anni di reclusione. Le autorità hanno sequestrato una scheda SD con contenuti illeciti durante una perquisizione nel suo appartamento a Manhattan.

L'inchiesta FBI e il ruolo di Telegram

Un agente sotto copertura è riuscito a infiltrarsi in un canale Telegram legato a uno dei siti di Smith, frequentato da oltre 12.000 iscritti. Secondo un portavoce dell'FBI "ogni immagine è una scena del crimine, che lascia cicatrici indelebili su vittime innocenti". "L'FBI è implacabile nella ricerca di questi autori. Li rintracceremo, li arresteremo e ci assicureremo che affrontino la giustizia per il danno che hanno causato".

La caduta di una star

Austin Wolf aveva costruito una carriera di successo lavorando per case di produzione come Falcon Studios, Raging Stallion e MEN, con oltre un milione di follower sui social e numerose nomination a premi di settore. Ma oggi, la sua immagine pubblica è definitivamente compromessa. Al momento l'attore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Il processo è ancora in corso, ma una cosa appare ormai certa: per Austin Wolf, la carriera è finita. E resta solo da capire quanto sarà lunga la pena da scontare.