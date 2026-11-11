A Spasso con ABC torna a Palazzo Braschi: scrittori e studiosi raccontano i luoghi di Roma e del Lazio

Mercoledì 11 novembre alle ore 10:00, nella Sala Tenerani di Palazzo Braschi, un incontro dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale. Tra gli ospiti Pino Quartullo, Marco Lodoli, Andrea Caterini e Sara Sciascia.

Un modo diverso di conoscere e raccontare i territori, attraverso la storia, l'arte, la letteratura e le esperienze di chi quei luoghi li ha studiati e interpretati. È questo il filo conduttore del nuovo appuntamento di A Spasso con ABC, il progetto promosso nell'ambito dei Progetti Scuola ABC, in programma oggi, mercoledì 11 novembre, alle ore 10:00 nella Sala Tenerani di Palazzo Braschi, a Roma.

L'incontro, moderato dal giornalista e autore televisivo Giovanni Anversa, è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, degli istituti professionali e degli enti IeFP e CFP di Roma e del Lazio. L'obiettivo è proporre nuove chiavi di lettura del territorio e stimolare una narrazione capace di andare oltre i percorsi e le conoscenze più consuete.

Dopo il saluto istituzionale di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei Civici di Roma, e l'intervento di Giovanna Pugliese, coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, spazio alla letteratura e al teatro con Pino Quartullo, regista, attore e drammaturgo, che leggerà alcuni brani tratti dal suo spettacolo Il viaggio di Francesco, accompagnato da Giorgio Melone e Rachele Sarti. L'intervento sarà preceduto dal contributo del giornalista e autore televisivo Andrea Caterini.

È previsto anche un videosaluto di padre Marino Porcelli, Guardiano del Santuario francescano del Presepe di Greccio e coordinatore dei quattro santuari francescani della Valle Santa.

Tra gli ospiti ci sarà Marco Lodoli, scrittore, giornalista e insegnante, che approfondirà il significato di visitare i luoghi con "un altro sguardo". Il suo intervento proporrà anche un viaggio oltre i confini italiani, attraverso un racconto dedicato a Vienna, una delle destinazioni internazionali di questa edizione.

La storia dell'arte sarà al centro del contributo di Sara Sciascia, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi di Roma legati a Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, due protagonisti assoluti della storia artistica della città.

Un approfondimento sarà dedicato anche al territorio laziale, con gli interventi di Sandro Runieri, sindaco di Rocca Santo Stefano, della geografa Sara Carallo e dell'archeologa Fabiana Tozzi, che racconteranno le suggestioni e le peculiarità di Subiaco, Cervara di Roma e Rocca Santo Stefano.

La mostra di Keith Haring a Palazzo Braschi

In chiusura dell'incontro è previsto un approfondimento sulla mostra dedicata a Keith Haring, ospitata a Palazzo Braschi e visitabile fino all'11 aprile 2027. In occasione dell'appuntamento sarà possibile visitare l'esposizione su prenotazione.

La mostra ripercorre il percorso di una delle figure più riconoscibili dell'arte del secondo Novecento, artista che ha trasformato la linea in un linguaggio immediato e universale e ha portato la propria arte negli spazi pubblici, facendo delle strade un luogo di espressione e comunicazione.

A Spasso con ABC: raccontare il territorio attraverso nuovi linguaggi

Il progetto A Spasso con ABC nasce con l'intento di far scoprire e conoscere alcuni luoghi significativi attraverso prospettive inedite e il racconto di scrittori, storici, artisti, attori, performer e registi.

Il percorso di questa edizione attraversa diversi territori e contesti culturali: Roma, sulle tracce di Bernini e Borromini; i luoghi della spiritualità francescana, con Fonte Colombo e Greccio; Subiaco e Cervara di Roma, con le loro storie e suggestioni; e Vienna, scelta come destinazione internazionale.

I luoghi diventano così il punto di partenza per un'esperienza di conoscenza che intreccia storia, arte, bellezza e memoria. Attraverso le testimonianze e le interpretazioni di figure guida, gli studenti sono invitati a riscoprire anche i contesti più conosciuti, cogliendone aspetti meno evidenti e significati più profondi.

Alle classi sarà inoltre richiesto di partecipare attivamente al progetto, utilizzando forme innovative ed efficaci di narrazione per raccontare i territori visitati. L'obiettivo è stimolare gli studenti a diventare veri e propri "narratori del territorio", capaci di restituire attraverso linguaggi contemporanei l'identità e lo spirito dei luoghi.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dall'Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio, nell'ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027, in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e la Fondazione Roma Lazio Film Commission, attraverso Zètema Progetto Cultura.