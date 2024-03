Giorno del Giudizio 2024, la SIW scrive la storia del wrestling italiano a Firenze

Sembrava una scommessa ostica, a tratti utopica, ma la Superior Italian Wrestling ce l'ha fatta. Domenica 3 marzo è andata in scena l'edizione 2024 di Giorno del Giudizio che, per la prima volta in assoluto, si è tenuta al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall). 1043 fan scatenati hanno accolto con gioia gli atleti della promotion toscana, segnando una pagina di storia all'interno del movimento nostrano che rimarrà impressa a lungo.

Il grande spettacolo della SIW

Il volo di Francesco Akira dallo stage del Teatro

Nel match di apertura il luchador Picchio ha sconfitto Leon Chiro, noto cosplayer dedicatosi anima e corpo al mondo del wrestling, e Francesco Akira, attuale stella della New Japan Pro Wrestling (primo e unico italiano ad aver lottato al Tokyo Dome). Un sensazionale incontro a tre che ha dettato sin da subito i ritmi funambolici del grande evento.

Nel secondo match della serata Stryke Hellwig è finalmente riuscito a porre fine ai soprusi del direttore generale Paolo Cellammare, mettendolo al tappeto con la patentata spear e diventando il nuovo GM della SIW! A ben poco è servita la stipulazione scelta da Paolo, ovvero un match squalifiche ma valido soltanto per lui.

C'era grandissima attesa per il match valevole per i titoli di coppia e i quattro atleti non hanno minimamente deluso il pubblico di Firenze. Un incontro sensazionale che ha visto i BBB, Mirko Mori e Nico Inverardi, confermarsi campioni in carica dopo aver sconfitto il team composto da Ema Corsi e Adriano.

Nel post match, tra lo shock generale e i fischi, i BBB hanno attaccato i due avversari sancendo di fatto il loro passaggio tra le fila dei cattivi.

La caratura storica dell'evento è stata dettata anche dall'aver avuto il primo Steel Cage match interamente al femminile mai disputato in Italia. A prenderne parte la campionessa Wild Electra, the Face of Perfection, e la "Bestia" Swan (match arbitrato dalla sempre professionale Serena Zini).

A vincere è stata proprio Swan per sottomissione, laureandosi nuova campionessa e chiudendo una lunga rivalità con la sua nemesi principale.

Electra e Swan fanno la storia del Wrestling femminile in Italia

La Superior Rumble arriva a Firenze

All'interno dello show c'è stato anche spazio per la Superior Rumble, ormai un marchio di fabbrica di Giorno del Giudizio: 30 contendenti, un solo vincitore. Tra momenti adrenalinici e ingressi a sorpresa, tra cui quello dell'influencer fitness Danila Cattani, la Rumble si è chiusa con la vittoria di Rafael dopo aver eliminato per ultimo Bon Giovanni (entrato con il numero 30).

Prestazione dominante di Danny Lazzarin

Debutto con il botto di Danny Lazzarin. L'infuencer e amatissima star del web ha sconfitto Alex Flash approfittando della ribellione definitiva di Liam Massett. E la High Society è giunta definitivamente al capolinea.

C'è solo UN Capitano

Steve Valentino è il primo Superior Italian Champion

Nel main event della serata, caratterizzato da entrate speciali per entrambi gli atleti, Steve Valentino ha sconfitto "Capitan Fintus" Maurizio Merluzzo diventando il primo Superior Italian Champion nella storia della SIW. Un match sentitissimo dal pubblico che si è letteralmente diviso in due intonando cori per l'uno e per l'altro.

Al termine dell'incontro Rafael è arrivato sul ring per congratularsi con Valentino, ma i due sono stati interrotti dal ritorno shock di Vittorio Bruni (fino a oggi fermo ai box per un infortunio). L'ex campione ha infatti ancora una shot titolata da incassare in qualsiasi occasione voglia.

Dove vedere GDG 2024 in streaming

L'evento, diviso in due parti, è disponibile in forma gratuita sul canale YouTube della SIW. Ogni martedì sera, inoltre, la compagnia manda in onda Tuesday Night System, il suo show di punta. Ma l'esperienza della SIW al Teatro Cartiere Carrara di Firenze non termina qui.

Già annunciato, infatti, il prossimo mega evento: l'edizione 2024 di Colossal, in programma domenica 29 settembre alle ore 17.