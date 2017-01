World of Winx, la nuova avventura delle Winx dal 28 gennaio su Rai GULP

Patrizio Marino

Rainbow, la content company di Iginio Straffi nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, presenta oggi una nuova serie di cui sono protagoniste le fatine Winx: arriva World of Winx, co-prodotta da Rainbow e Rai Fiction e in associazione con Netflix dove è stata lanciata, negli Stati Uniti, in novembre.

La serie andrà in onda per la prima volta in Italia su Rai Gulp dal 28 gennaio alle ore 18:00 tutti i giorni ed in replica dal lunedì al sabato alle ore 21:50; dal 5 febbraio, l'appuntamento raddoppia con 2 episodi dalle ore 17:35.

In questa nuova ed inedita avventura, le Winx si trovano sulla Terra e sono impegnate in un giro intorno al mondo da New York a Parigi, alla ricerca di ragazzi e ragazze con un sogno da realizzare e con un talento innato in diversi ambiti: dalla danza al canto, dall'informatica all'arte. Le fatine vestiranno i panni di magiche scopritrici di talenti per il talent show WOW!. Per le Winx sarà un impegno divertente ma anche faticoso, perché spostandosi di città in città dovranno nascondere la loro vera identità di fate nella missione più rischiosa di sempre: catturare il Ladro di Talenti, una figura misteriosa e potente che ha già rapito ragazzi di talento per motivi oscuri e che, ora, sta per "colpire di nuovo". Le Winx dovranno muoversi sotto copertura, rintracciando e salvando i talenti in pericolo... e finendo invischiate in situazioni sia comiche che pericolose!

Tra i nuovi personaggi troviamo Ace, il presentatore del talent-reality show "WOW!": esuberante, sopra le righe, iperdinamico, cinico, al punto che farebbe di tutto pur di alzare il gradimento del pubblico nei confronti di "WOW!" e nascondere tutto ciò che va fuori controllo e che potrebbe compromettere lo show. Con lui in studio, oltre al pubblico, ci saranno i giudici Margot e Cliff, che saranno da lui interpellati quando si tratterà di dare un'opinione su un talento appena trovato.

In World of Winx le cinque fate riceveranno, inoltre, un nuovo potere, il Dreamix, di cui non conosceranno subito gli effetti e le potenzialità, ma che si andranno via via a scoprire nel corso delle tredici puntate....

SINOSSI:

"Il Ladro di Talenti" - Puntata n°1, in onda il 28 gennaio 2017 alle ore 18:00

Sulla Terra, le Winx stanno conducendo una missione segretissima: fermare il misterioso Ladro di Talenti. Per salvare i ragazzi in pericolo, le Winx partecipano come talent scout a un programma televisivo, condotto dall'esuberante Ace. Ma, dopo aver trovato Annabelle, una ragazza dal talento canoro, non riescono a impedire che venga rapita dopo la sua esibizione!

"Nuovi poteri" - Puntata n°2, in onda il 29 gennaio 2017 alle ore 18:00

Grazie a un'idea di Stella, le Winx sfuggono alle telecamere del talent show per rintracciare Annabelle. Nel camerino della ragazza, le Winx vengono risucchiate in un varco dimensionale, trasformandosi in fate e finendo nel mondo dove è tenuta prigioniera Annabelle: le sei fate provano a portare in salvo la ragazza, ma all'ultimo sono respinte da una forza magica che le fa tornare sulla Terra! "La leggenda dell'Uomo Coccodrillo" - Puntata n°3, in onda il 30 gennaio 2017 alle ore 18:00

Non potendo raggiungere Annabelle, le Winx usano i loro poteri per trovare un altro talento in pericolo: raggiungono così New York, seguite dalle telecamere del talent show. Nella Grande Mela, le sei fate riescono a mettere al sicuro Naoki, un genio dell'elettronica, dopo essersi scontrate con un Uomo Coccodrillo. La creatura fugge ma perde uno strano orologio...

"Il mostro sotto la città" - Puntata n°4, in onda il 31 gennaio 2017 alle ore 18:00

Per scoprire da dove proviene l'Uomo Coccodrillo, le Winx inseriscono un micro-rilevatore nel suo orologio e fanno da esca. Avendo scoperto che sono delle fate, Naoki aiuta le Winx a tendere la trappola per l'Uomo Coccodrillo che scappa oltre un varco dimensionale con il suo orologio. Grazie al suo gadget hi-tech, Tecna scopre che quella creatura è scappata... nel Mondo dei Sogni!

"Cercasi stilista" - Puntata n°5, in onda il 1 febbraio 2017 alle ore 18:00

Un nuovo talento è in pericolo e stavolta le Winx devono recarsi a Parigi per sventare una minaccia ad un'importante sfilata di moda. Le sei fate si imbattono nuovamente nell'Uomo Coccodrillo, che fugge via senza aver rapito una ragazza dal grande talento della moda. Ma quest'ultima appare nella mente delle Winx, chiedendo aiuto! Chi era allora la ragazza che le Winx hanno salvato?

"La settimana della moda" - Puntata n°6 in onda il 2 febbraio 2017 alle ore 18:00

L'avventura a Parigi continua: le Winx indagano sul conto di una ragazza e scoprono che è stata sostituita da una creatura d'ombra! Mentre Bloom cerca di capire se ci sono altre creature che hanno preso il posto dei ragazzi di talento, Ace è stufo dell'atteggiamento indisciplinato di Bloom (come protagonista del talent show) e così la licenzia!

"Cuochi in gara" - Puntata n° 7 in onda il 3 febbraio 2017 alle ore 18:00

Ace presenta alle Winx la talent scout che prenderà il posto di Bloom: è Lorelei, una ragazza decisa a diventare una star dello spettacolo, molto carina ma un po' ingenua. Libera dalle telecamere, Bloom continua la sua indagine tornando nell'appartamento di Annabelle per recuperare l'orologio lasciato dal suo rapitore... ma viene sorpresa dalla polizia!

"Lo sciamano" - Puntata n° 8 in onda il 4 febbraio 2017 alle ore 18:00

La polizia, che sta indagando su Annabelle, sospetta di Bloom ma non avendo prove fondate, la lascia andare. L'orologio però è nelle mani dei detective e così Roxy lo cerca per conto di Bloom, mentre lei si reca in Cina insieme alle altre Winx... ma non riescono a impedire che Yu, talento del kung fu, venga portata via da uno sciamano nel Mondo dei Sogni!

"Sogni in frantumi" - Puntata n° 9 in onda il 5 febbraio 2017 alle ore 17:35

Madelyn, una pianista dell'alta società di Londra, è scomparsa: per indagare, le Winx si improvvisano dogsitter gestendo i cagnolini della famiglia di Madelyn, e poi riportando la piccola ai suoi genitori, sana e salva. La Regina del Mondo dei Sogni è furiosa perché quel talento le è sfuggito, e così ha un piano per liberarsi delle sei fate una volta per tutte...

"Acque pericolose" - Puntata n° 10 in onda il 5 febbraio 2017 alle ore 18:00

Mentre le cinque Winx e Lorelei si muovono sulle spiagge californiane alla ricerca di talenti, Ace viene ipnotizzato e così le prove dello show espongono le ragazze a una serie di pericoli! Intanto Roxy trova l'orologio misterioso e Bloom lo usa per aprire il varco verso il Mondo dei Sogni... ma non funziona! All'improvviso arriva un ragazzo che vuole esserle d'aiuto...

"Ombre sulla neve" - Puntata n° 11 in onda il 6 febbraio 2017 alle ore 17:35

Il ragazzo, di nome di Jim, si offre di aiutare Bloom: per riparare quell'oggetto, devono cercare un misterioso personaggio noto come L'Orologiaio. Bloom decide di fidarsi di Jim, ma prima informa le Winx, che sono in Svizzera per seguire Silke, promessa dello snowboard. Mentre creature d'ombra attaccano le Winx, Bloom e Jim scoprono di essere appena caduti in una trappola!

"L'Orologiaio" - Puntata n° 12 in onda il 6 febbraio 2017 alle ore 18:00

Mentre Jim e Bloom vengono rapiti e portati nel Mondo dei Sogni, l'incantesimo che aveva ipnotizzato Ace si spezza, e il talent show torna ad avere il suo conduttore. Dopo aver provato a far sbocciare il talento di Silke nello snowboard, ora le Winx scoprono che la ragazza è un asso nel riparare gli orologi... infatti, suo zio è l'Orologiaio!

"La caduta della Regina" - Puntata n° 13 in onda il 7 febbraio 2017 alle ore 17:35

Le Winx vanno nel Mondo dei Sogni e si riuniscono a Bloom: inizia la battaglia finale contro la Regina per salvare Annabelle e tutti i talenti che sono tenuti prigionieri in un grande albero magico. Dopo che le Winx sono riuscite nel loro scopo e sono tornate sulla Terra, Jim, rimasto nel Mondo dei Sogni, è intenzionato a riformare la sua vecchia ciurma, la ciurma di Capitan Uncino!

"Il Ladro di Talenti" - Replica puntata n° 1 in onda il 7 febbraio 2017 alle ore 18:00

