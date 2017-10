Wolverine: Scott Eastwood vorrebbe interpretare Logan!

Dopo il ritiro di Hugh Jackman dal ruolo di Wolverine, si è aperta ufficialmente la caccia al nuovo interprete dell'eroe Marvel. Per quanto sembra improbabile riuscire a far tornare in scena il personaggio nel prossimo futuro, Scott Eastwood ha dichiarato di volersi candidare per l'onerosa parte.

Dopo il panel di Pacific Rim: Uprising nel New York Comic-Con, l'attore alla domanda 'quale supereroe vorresti interpretare?' ha risposto:

"Weapon X! Cioè, Logan! Per forza Wolverine, assolutamente!"

La carriera di Eastwood sta decollando negli ultimi tempi, ha spaziato dai film tratti dai romanzi di Nicholas Sparks, al franchise di Fast and Furious, fino ad arrivare a Suicide Squad e Pacific Rim.

