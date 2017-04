Will Smith combatterà un se stesso più giovane in Gemini Man di Ang Lee?

La star Will Smith sarebbe entrata in trattative per recitare nel nuovo film di Ang Lee, Gemini Man . La pellicola sarà un action thriller prodotto da Skydance e Jerry Bruckheimer.

Al centro della storia troviamo un assassino attempato che tenta di abbandonare la professione, ma si ritrova coinvolto in un'ultima battaglia, quella contro un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità.

Gemini Man, il cui soggetto è stato scritto da Darren Lemke nel 1997, avrebbe dovuto essere diretto da Tony Scott. Dopo la sua morte, anche Curtis Hanson e Joe Carnahan si sono interessati al film, mentre Mel Gibson è stato preso in considerazione come protagonista.

La difficoltà del progetto è la scelta di prevedere lo stesso attore in entrambi i ruoli, il che richiede un ingente uso di effetti speciali. La sfida sembra stimolare un autore come Ang Lee che si è già misurato con pellicole impegnative a livello di effetti speciali come Vita di Pi e Billy Lynn - Un giorno da eroe.

Al momento Will Smith sarebbe in trattative per interpretare Genie nel reboot live action Disney Aladdin.

