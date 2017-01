Voice From the Stone: Emilia Clarke nelle foto dell'horror

Momentum Pictures ha condiviso le prime immagini del thriller Voice From the Stone, interpretato dalla star de Il trono di spade Emilia Clarke.

Voice From the Stone, diretto dal regista esordiente Eric D. Howell, è basato sul romanzo italiano di Silvio Raffo La Voce Della Pietra.

La storia, ambientata in un isolato castello nella Toscana degli anni '50, vede protagonista Verena, un'infermiera giovane e determinata ingaggiata per aiutare una giovane ereditiera muta che vive in quel luogo. Più osserva la sua paziente, più verena si convince che la giovane è vittima di un incantesimo ordito da uno spirito intrappolato nelle pareti del castello.

