Veronica Pivetti fa coming out: "Vivo con una donna"

Patrizio Marino

Veronica Pivetti, protagonista della serie televisiva Provaci ancora prof!, nel corso di un'intervista a un settimanale di gossip, ha raccontato per la prima volta alcuni aspetti inediti della sua vita privata.

L'attrice, che tra poco tornerà a vestire nuovamente i panni della professoressa Camilla Baudino, ha raccontato per la prima volta di convivere da due anni con una donna di nome Giordana. "Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Vivo con lei e due cani, siamo una famiglia, non potrei desiderare di più" ha detto la Pivetti che poi ha aggiunto: "gli uomini mi hanno delusa: oggi sono felice così. E' una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti".

Le motivazioni del coming out dell'attrice - che ha parlato anche di aver provato sentimenti e forti attrazioni per altre donne, in passato - sono state accolte con un po' di freddezza sui social. Molti si sono complimentati con Veronica per la sua intervista, mentre altri hanno contestato le sue dichiarazioni, giudicate fuorvianti.

