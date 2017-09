Una mamma per amica: un nuovo revival ancora possibile nonostante l'accordo con Amazon

Qualche settimana fa gli autori di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, hanno stretto un accordo con Amazon Studios. Accordo che, a quanto pare, nonostante le apparenze, tornerebbe ad alimentare le speranze per l'arrivo di un secondo revival della serie amatissima.

Come sappiamo, grazie a Netflix i due produttori hanno realizzato un revival in quattro episodi che ha raccontato le vicende di Rory (Alexis Bledel), ora adulta e di ritorno a Stars Hollow in seguito ad alcune difficoltà lavorative.

Il successo di Una mamma per amica: di nuovo insieme e il finale "aperto" del revival hanno alimentato nei fan le speranze di un possibile seguito, visto che il cliffhanger che chiude il quarto episodio lascia molte domande a cui dare risposta. Le star della serie Lauren Graham e Alexis Bledel hanno più volte ribadito che secondo loro non sarebbe necessaria una continuazione della storia e l'accordo del duo Sherman-Palladino con Amazon Studios sembrava aver messo la parola fine sulla possibile prosecuzione dello show, ma adesso le cose sarebbero cambiate.

TVLine ha rivelato che l'accordo con Amazon includerebbe una clausola che permetterebbe loro il ritorno a Netflix per un seguito del revival. Naturalmente questa clausola non garantisce che in futuro i due produttori riprenderanno in mano lo show. Al momento Amy Sherman e Daniel Palladino sono impegnati nello sviluppo di The Marvelous Mrs. Maisel per Amazon, che è la loro priorità creativa. Ma la scelta di aver tenuto aperta la possibilità di un revival indica che i due non avrebbero rinunciato a tornare a raccontare le avventure di Rori e Lorelai per la gioia dei fan.

