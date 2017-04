Uma Thurman tra i protagonisti della commedia The War With Grandpa

Uma Thurman e Rob Riggle reciteranno nel film The War with Grandpa, tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1984 da Robert Kimmel Smith. Tra i protagonisti del progetto ci saranno anche Christopher Walken e Robert De Niro.

La commedia racconta quello che accade a un ragazzino di nome Peter che deve lasciare la sua stanza al nonno (De Niro), a cui vuole molto bene, quando l'anziano si trasferisce a vivere a casa sua. Il giovane rivorrebbe però il controllo sui suoi spazi e inizia a organizzare una serie di scherzi con lo scopo di far fuggire il nonno, senza però riuscirci.

Il progetto avrà tra i suoi produttori esecutivi anche un bambino di undici anni, figlio di Rosa Morris-Peart, che aveva segnalato il libro ai genitori, a capo della Marro Films, perché lo considerava perfetto per il cinema.

La regia è stata affidata a Tim Hill.

