Typout: da Kill Bill a Lo Squalo, i loghi dei film reinventati da "Invasione creativa"

L'agenzia Invasione Creativa è tornata a occuparsi del mondo del cinema con un nuovo progetto di graphic design intitolato Typout.

Uscendo dal semplice concetto di tipografia, le creazioni danno vita a uno studio alternativo di minimalismo e concetto. I responsabili hanno spiegato: "La i di Kill Bill che diventa un cadavere, la C e la T di OCTOBER che collassano su se stesse e diventano una svastica russa o ancora una croce che si fonde con la T di La passione di Cristo... non ci sono elementi estranei, non ci sono nuovi simboli. È pura tipografia e concetto".

Già in passato l'agenzia aveva sperimentato unendo a popolari marchi conosciuti a livello internazionale con i titoli di alcuni film in occasione del progetto BrANDmovie.

