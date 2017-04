Tredici: uno speciale video sulla serie tv del momento

Tredici è senza dubbio la serie tv del momento. In America, in una settimana, ha collezionato quasi 58 milioni di visualizzazioni su Netflix, il quadruplo rispetto all'attesa Iron Fist. La serie racconta la storia la storia di Clay Jensen (Dylan Minnette), un ragazzo che al ritorno dalla scuola trova sulla porta di casa una misteriosa scatola con su scritto il suo nome. Nella scatola scopre delle cassette registrate da Hannah Baker (Katherine Langford), una compagna di classe per la quale aveva una cotta e che si è suicidata due settimane prima. Nelle registrazioni, Hannah spiega le tredici ragioni che l'hanno spinta a togliersi la vita. Clay è forse tra queste?

Ecco lo speciale di Movieplayer sull'ennesimo successo di Netflix:

Leggi la recensione: Tredici: Storia di un suicidio

Tredici è stata realizzata dai produttori esecutivi Tom McCarthy, Brian Yorkey, Selena Gomez, Joy Gorman e Kristel Laiblin, i quali hanno affermato che ci sarà una seconda stagione solamente se ci sarà l'idea giusta.

