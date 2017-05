Tredici, stagione 2: Hannah Baker sarà nei nuovi episodi?

Nella giornata di domenica Netflix ha annunciato il rinnovo della sua serie Tredici per una seconda stagione.

Lo showrunner Brian Yorkey ha ora rivelato qualche anticipazione su quello che devono attendersi i fan dell'adattamento del romanzo scritto da Jay Asher.

Una delle domande più frequenti riguardanti le puntate inedite è se sarebbe ritornata in scena Hannah Baker, personaggio interpretato da Katherine Langford. Yorkey ha ora assicurato: "Oh, assolutamente!". Nella continuazione della serie si darà spazio al processo legato al suicidio della teenager e si mostrerà quello che accade ai giovani presenti nelle audiocassette registrate da Hannah, svelando come quanto emerso abbia cambiato in qualche modo la loro vita, facendo scoprire anche nuovi segreti legati al passato di tutti gli studenti coinvolti.

Nella seconda stagione si svelerà inoltre se Bryce affronterà la giustizia dopo aver violentato Jessica e Hannah.

Il personaggio interpretato da Alisha Boe, invece, tornerà a scuola e cercherà di affrontare quanto le è accaduto, mostrando così una situazione che tristemente devono affrontare moltissime ragazze in tutto il mondo.

Tredici, secondo quanto riporta Entertainment Weekly, è lo show che in questi primi mesi del 2017 ha maggiormente coinvolto gli utenti sui social media, ed è al centro di numerose polemiche e discussioni a causa della rappresentazione senza filtri di quanto accaduto a Hannah.

