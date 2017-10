Tredici: sospese le riprese della stagione 2 per via di un incendio

La storia di Hannah Baker non è finita, ma verrà raccontata con un po' di ritardo. La produzione della seconda stagione della serie Netflix Tredici è stata sospesa temporaneamente per via di un incendio scoppiato nelle foreste del Nord della California, nei pressi delle location in cui viene girato lo show.

Molti membri del cast e della crew vivono nelle zone vicine all'incendio durante le riprese perciò sono stati costretti a sospendere la lavorazione in attesa che l'incendio venga domato. Incendio che ha distrutto 100.000 acri tra le conteee di Sonoma e Napa, causando la morte di 21 persone. Tredici viene girato proprio nell'area di Vallejo, a sud di Sonoma e Napa, a Solano County.

Le star dello show Dylan Minnette e Devin Druid, che interpretano Clay Jensen e Tyler Down, hanno aggiornato i fan sulla situazione dell'incendio via Twitter.

We film 13 Reasons Why in many of the areas in NorCal affected by these devastating fires. Sending love and thoughts to everyone involved. — Dylan Minnette (@dylanminnette) October 10, 2017

Here is some info on how to help/get help in Northern California: https://t.co/Gp6bEISuQM — Dylan Minnette (@dylanminnette) October 10, 2017

The NorCal/Bay Area has been my home for almost a year while filming @13ReasonsWhy. My heart goes out to all affected by these awful fires. — DEVINDRUID (@DevinDruid) October 10, 2017

Analy High School (Liberty High) is an evacuation center for anyone in the Sebastopol/Sonoma areahttps://t.co/AbIBNCa6VY#northbayfires — DEVINDRUID (@DevinDruid) October 10, 2017

La seconda stagione di Tredici sarà ambientata pochi mesi dopo gli eventi della prima stagione, mentre i personaggi cercando di digerire le rivelazioni contenute nelle audiocassette registrate da Hannah Baker (Katherine Langford). I nuovi episodi includeranno multiple timeline e una voice over che, però stavolta non apparterrà ad Hannah Baker.

La seconda stagione di Tredici sarà composta da 13 episodi e arriverà su Netflix nel corso del 2018.

