Tredici: la serie TV Netflix rinnovata per la seconda stagione

Il debutto di Tredici sugli schermi di Netflix ha diviso il pubblico e sollevato grandi entusiasmi ma anche polemiche, proprio per la natura della serie, e adesso arriva la conferma ufficiale che la serie tornerà sulla piattaforma streaming con una seconda stagione.

Saranno tredici episodi anche per il prossimo capitolo della serie e saranno disponibili su Netflix nel 2018. La trama della seconda stagione, a grandi linee, si svilupperà nella fase immediatamente successiva alla morte di Hannah Baker e riguarderà il difficile percorso dei personaggi principali in questa fase.

Non si sa ancora se Katherine Langford farà parte del cast della seconda stagione, ma è possibile di sì, considerato che lo showrunner Brian Yorkey aveva dichiarato che la sua storia non si è ancora conclusa e in ogni caso il suo ruolo resta centrale negli eventi del prossimo capitolo.

Insieme alla conferma, Netflix ha rilasciato anche un video, che potete vedere di seguito.

