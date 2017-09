Tredici: Brandon Flynn fa coming out per scagliarsi contro l'omofobia

Il giovane attore Brandon Flynn, uno dei protagonisti della serie Tredici, ha voluto esprimere pubblicamente la propria condanna all'omofobia dopo aver assistito alle discussioni in corso in Australia che vede contrapposti chi sostiene le unioni tra persone dello stesso sesso e chi invece si oppone.

Dopo aver visto nei cieli di Sydney dei messaggi lanciati per opporsi al cambiamento della legge, Flynn, confermando la propria omosessualità, ha condiviso il proprio pensiero su Instagram: "Ho appena visto il messaggio 'votate no' nel cielo, sopra Sydney. Grazie per aver raccolto dei fondi e aver noleggiato un aereo per scrivere la vostra mancanza di sostegno tra le nuvole. Spero che il vostro odio e la mancanza di comprensione svanisca, proprio come faranno quelle parole. Troppi dei miei amici sono stati mandati via dalle proprie case, hanno dovuto nascondere la propria sessualità, sono stati picchiati, uccisi, ridicolizzati dalla chiesa e dallo stato, ricoverati... e siete spaventati che se voteremo SI non sarete in grado di esprimere il vostro odio nei nostri confronti. Andate a farvi fottere. Siamo stati terrorizzati per tutte le nostre vite a causa dei segni distintivi che ci circondano e che sono stati creati dallo stesso tipo di persone che hanno fatto volare quell'aereo nei cieli di Sydney. Abbiamo combattuto, siamo usciti con coraggio dalla paura, e avete scritto un messaggio nel cielo perché siete impauriti. L'uguaglianza richiede coraggio, mi preoccupa che troppe persone in questo mondo non hanno il coraggio di sostenere ciò che è giusto".

