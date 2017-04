Too Old To Die Young: Nicolas Winding Refn anticipa lo show con un brano punk

Cresce l'attesa per la nuova fatica di Nicolas Winding Refn, il crime drama Amazon Too Old to Die Young. In attesa di nuovi dettagli sul plot, il regista ha diffuso un breve teaser dello show su Twitter, teaser che non mostra quasi niente, ma include 30 secondi del brano The Last Supper, firmato dalla band punk inglese The Bollock Brothers. La canzone scorre su una grafica cupa e dark in cui compaiono il nome di Refn e il titolo della serie tv.

Dear Friends ... pic.twitter.com/ysltacZr45 — Nicolas Winding Refn (@NicolasWR) 25 aprile 2017

Too Old to Die Young esplora il ventre della criminalità di Los Angeles seguendo il viaggio esistenziale di alcuni killer da comuni criminali a samurai. Protagonista dello show sarà Miles Teller nei panni di Martin, un agente di polizia che è coinvolto in un mondo di assassini. La serie è firmata da Nicolas Winding Refn insieme al fumettista Ed Brubaker. Il regista produrrà e dirigerà tutti e 10 gli episodi.

