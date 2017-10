Timvision a Lucca Comics & Games 2017 con The Handmaid's Tale e Vikings

TIMVISION sarà presente quest'anno a Lucca Comics & Games 2017, che si terrà dal 1° al 5 novembre, con un doppio appuntamento dedicato agli amanti delle serie TV.

Mercoledì 1° novembre verrà proposta la proiezione dei primi due episodi di The Handmaid's Tale, la serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood (edito in Italia con il titolo Il racconto dell'ancella) e vincitrice di 8 Emmy Awards, tra cui "Miglior serie drammatica" e "Miglior attrice protagonista" per Elisabeth Moss, che ha conquistato critica e pubblico di tutto il mondo.

Sabato 4 novembre sarà la volta di Vikings, con la proiezione dell'episodio finale della quarta stagione e dei contenuti di lancio della quinta, che arriverà in esclusiva per l'Italia su TIMVISION da giovedì 30 novembre, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti.

Lucca sarà anche teatro di un'incursione urbana animata da decine di ancelle che coinvolgeranno le vie del centro della città, riproponendo le atmosfere enigmatiche della famosa serie americana.

The Handmaid's Tale, la serie di cui tutti parlano disponibile in esclusiva per l'Italia su TIMVISION, racconta di un futuro non troppo lontano in cui gli Stati Uniti d'America sono caduti in favore della società di Gilead, un regime guidato da estremisti religiosi capaci di creare uno Stato totalitario, militarizzato e misogino in cui le donne vengono considerate degli oggetti di proprietà dello Stato e private di qualsiasi diritto. La seconda stagione della pluripremiata serie tv arriverà, sempre in anteprima esclusiva su TIMVISION, nel 2018

Vikings, la serie tv ideata e scritta da Michael Hirst, tornerà con la sua quinta stagione in Italia. Sarà reso disponibile, in esclusiva su TIMVISION, un episodio a settimana in contemporanea con la programmazione USA, a sole 24 ore dalla messa in onda oltreoceano. Tra le new entry nel cast, spiccano il campione mondiale di wrestling Edge nei panni di Ketil "naso piatto", e Jonathan Rhys Meyers. Da sottolineare come il successo di pubblico e critica abbia già portato al rinnovo della sesta stagione, prevista per il 2018/2019.

