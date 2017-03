"Throttle", il racconto di Stephen King e Joe Hill diventerà un film

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo in sala degli adattamenti di It e La Torre Nera, un altro lavoro di Stephen King trova la via del cinema. Si tratta di Throttle, racconto scritto a quattro mani dal Re del Brivido insieme al figlio Joe Hill.

Throttle, pubblicato in origine nel 2009 all'interno di una raccolta horror antologica dedicata a Richard Matheson, è ispirato al racconto breve di Matheson Duel. L'ambientazione è il mondo della polverosa Route 6, lunga strada che si snoda nel deserto del Nevada. Vince, suo figlio Race e la sua gang di motociclisti, The Tribe, sono in fuga dopo un colpo andato storto. Il gruppo, però, presto dovrà sfuggire a qualcosa di molto più spaventoso della memoria dei loro crimini.

Il produttore Emile Gladstone ha acquisito i diritti del racconto affidando l'adattamento allo sceneggiatore John Scott 3. Dopo l'estate arriverà in libreria Sleeping Beauties, romanzo scritto a quattro mani da Stephen King insieme all'altro figlio, anche lui scrittore, Owen King.

