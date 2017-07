Thor: Ragnarok, Mark Ruffalo anticipa una preview del Comic-Con e conferma l'arrivo di un nuovo trailer

Manca solo una settimana all'avvio del San Diego Comic-Con e le star che si preparano a intervenire alla mitica convention non stanno più nella pelle. Hulk in persona, Mark Ruffalo, ha anticipato via Twitter di aver dato uno sguardo a ciò che i Marvel Studios hanno pianificato per l'evento e crede che alcune anticipazioni resteranno impresse nella mente degli spettatori.

Marvel Fans... I just saw a preview of what Marvel is showing at Comic-Con. You are about to get your mind blown! Best I've seen yet. Kaboom — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 13 luglio 2017

Ruffalo poi ha postato un secondo tweet contenente le sue reazioni alla visione del nuovo trailer di Thor: Ragnarok. Nel tweet l'attore si riallaccia al precedente trailer, che si concludeva con una battaglia tra il suo personaggio e il Dio del Tuono e anticipa che presto conosceremo il vincitore del combattimento.

Saw new Thor3 trailer today. Amazing!!! Guess who wins in a fight between Thor and Hulk? There seems to be a little confusion. You'll see. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 13 luglio 2017

Per saperne di più non ci resta che restare sintonizzati al San Diego Comic-Con. Marvel Studios terrà il suo panel nella Hall H sabato 22 luglio dalle ore 5:30pm alle 7:00pm (dalle 2:30 di notte ora italiana).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Thor: Ragnarok, Mark Ruffalo anticipa una preview...