This Is Us ottiene il rinnovo per due stagioni

La serie This Is Us ha ottenuto il rinnovo per una seconda e terza stagione. La NBC ha infatti svelato di aver ordinato la produzione di due cicli da diciotto episodi.

Lo show creato da Dan Fogelman ha debuttato sul piccolo schermo solo pochi mesi fa ma ha ottenuto un'ottima accoglienza tra il pubblico e la critica, ottenendo una media di circa 9.6 milioni di spettatori ogni settimana e un 2.6 di rating.

La serie ha come protagonista un famiglia, di cui si racconta la storia mostrandone il passato e il presente, seguendo quanto accade a una coppia e ai loro tre figli.

Nel cast ci sono Milo Ventimiglia (Heroes, Una mamma per amica), Sterling K. Brown, Chrissy Metz, la cantante e attrice Mandy Moore, Justin Hartley (Smallville).

