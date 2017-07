The Walking Dead: il trailer del Comic-Con ottiene 31 milioni di visualizzazioni in quattro giorni!

Oggi AMC ha annunciato che il trailer dell'ottava stagione di The Walking Dead presentato al San Diego Comic-Con è stato visualizzato oltre 31 milioni di volte in quattro giorni. Il trailer ha così infranto ogni record di visualizzazione degli altri trailer svelati al Comic-Con.

Leggi anche: The Walking Dead, il cast della serie al Comic-Con tra ricordi e curiosità

"Grazie ai fan che, ancora una volta, hanno riempito la Hall H al Comic-Con per la settima volta consecutiva. E grazie ai fan di tutto al mondo che, dopo la fine del panel del Comic-Con, hanno guardato il trailer dell'ottava stagione più di 31 milioni di volte" ha dichiarato Charlie Collier, presidente di AMC, SundanceTV e AMC Studios. "Infrangere questo record per il 100° episodio della serie è più che gratificante. Non vediamo l'ora di condividere con voi una stagione memorabile."

L'ottava stagione di The Walking Dead prenderà il via il 22 ottobre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead: il trailer del Comic-Con...