The Walking Dead 7: un nuovo video riepiloga la prima metà della stagione

La messa in onda della settima stagione della serie The Walking Dead riprenderà il 12 febbraio sugli schermi della tv via cavo AMC.

L'episodio si intitolerà Rock in the Road e mostrerà Rick e il suo gruppo incontrare una nuova comunità, venendo introdotti ai suoi abitanti e al loro leader. Un volto conosciuto, inoltre, ritornerà in scena.

Un nuovo video promozionale riassume quanto accaduto nella prima metà della stagione, in cui i protagonisti hanno fatto i conti con la violenza di Negan, e introduce i possibili sviluppi dello show, all'insegna di una nuova ribellione contro i Salvatori.

