La tv via cavo AMC ha diffuso le prime anticipazioni relative al quindicesimo episodio, il penultimo, della settima stagione di The Walking Dead, intitolato Something They Need.

Leggi la recensione del 14esimo episodio: The Walking Dead 7: Sasha e Rosita in cerca di vendetta

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto l'episodio precedente.

Nel promo si vede Tara che apparentemente conduce Rick e gli altri dalla comunità in cui si era imbattuta a inizio stagione, Gregory si avvicina minaccioso a Maggie con un coltello e Negan potrebbe avere dei piani che riguardano Sasha.

Nello sneak peek Gregory raggiunge Maggie al di fuori dalle mura di Hilltop per parlare ma la situazione non sembra particolarmente tranquilla. Il leader della comunità spera di poter trovare un modo di collaborare o forse ha in mente qualcosa di terribile.

La sinossi della penultima puntata della stagione rivela:

Un gruppo di abitanti di Alexandria intraprende un viaggio, uno di loro deve prendere una decisione potenzialmente straziante.

Le foto ufficiali dell'episodio:

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead 7: promo e anticipazioni su...