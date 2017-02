The Strokes of Tarantino: un supercut da capogiro dedicato ai suoi film

Valerio Di G.

La filmografia di Quentin Tarantino è tra le più soggette alle pratiche grassroots che ogni anno invadono il web. Si tratta di operazioni di mash-ups o retakes, montaggi particolari spesso divertenti e arricchiti da un'evidente passione per il materiale. E' questo il caso di un filmato che in questi giorni sta girando su youtube rilanciato dai vari social networl. Si intitola The Strokes of Tarantino, dove il termine strokes sta ad indicare ironicamente "I colpi di Tarantino". Il video è realizzato da Gabriele Scarcelli con tanto di logo introduttivo. Ecco il video!

