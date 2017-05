The Strain: l'ultima stagione sugli schermi americani da luglio

La quarta stagione della serie The Strain andrà in onda a partire da domenica 16 luglio. FX ha infatti annunciato la data della première degli episodi che concluderanno la storia.

Nelle puntate inedite si assisterà a quello che accade quando il mondo è controllato dagli strigoi, in grado di poter muoversi anche di giorni a causa di un'apocalisse nucleare globale.

Nel regime totalitario che è stato fondato dal Maestro gli uomini non possono che essere a servizio dei vampiri, pur di non essere uccisi. I protagonisti dovranno quindi superare ostacoli personali e trovare il modo di reagire e combattere.

Lo show è tratto dai romanzi scritti da Guillermo del Toro e Chuck Hogan e può contare sul prezioso contributo di Carlton Cuse, coinvolto come showrunner, autore e produttore esecutivo.

