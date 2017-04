The Predator: Schwarzenegger ha rifiutato il ruolo dopo aver letto il copione del remake

Angelica Vianello

The Predator, remake ad opera di Shane Black del film Predator del 1987 con Arnold Schwarzenegger, non è riuscito ad assicurarsi l'ex governatore della California nel cast. La ragione? Ad Arnold non è piaciuta la sceneggiatura. Per niente.

"Me lo hanno chiesto" ha rivelato a Yahoo! Movies, "L'ho letto e non mi è piaciuto... qualsiasi offerta mi avessero potuto fare. Quindi non lo farò, ho detto no. Ma se c'è qualche chance che lo riscrivano, o rendano il ruolo più importante potrei cambiare idea. Ma per come stanno le cose adesso no, non lo farò".

La produzione è iniziata già lo scorso febbraio, quindi le chance che il film venga riscritto per accontentare Schwarzenegger sono poche: il suo Dutch Schaefer che sconfisse il Predator a mani nude nel 1987 rimarrà un ricordo... sempre ammesso che quello fosse il ruolo offerto all'attore nel revival.

