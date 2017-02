The Ottoman Lieutenant: il trailer del film con Michiel Huisman

Hera Hilmar, Josh Hartnett e Michiel Huisman sono i protagonisti del film The Ottoman Lieutenant, di cui è stato diffuso il primo trailer.

Il lungometraggio, diretto da Joseph Ruben, racconta la storia di una donna americana, molto determinata, che decide di lasciare gli Stati Uniti dopo aver incontrato un dottore americano, Jude (Hartnett), che lavora in un ospedale nel territorio dell'Impero Ottomano, mentre sta per iniziare la prima Guerra mondiale.

Il personaggio interpretato da Hera si innamora poi di un soldato ottomano (Huisman), causando così dei problemi con gli alleati armeni.

Il film, in cui ha recitato anche Ben Kingsley, verrà distribuito nelle sale il 10 marzo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Ottoman Lieutenant: il trailer del film con...