The Originals: lo spinoff di The Vampire Diaries si concluderà dopo 5 stagioni

The Originals, lo spinoff di The Vampire Diaries, si concluderà dopo cinque stagioni.

Ad annunciarlo è stata la showrunner Julie Plec con un post condiviso su Twitter mentre era in partenza con destinazione San Diego, dove si svolgerà l'ultimo panel dello show durante il Comic-Con.

La produttrice ha invitato i fan a partecipare all'evento per celebrare la serie dedicata alla famiglia Mikaelson, anche se in futuro potrebbe debuttare un nuovo progetto dedicato alla scuola per giovani dotati di poteri sovrannaturali gestita da Caroline Forbes.

Il protagonista Joseph Morgan, interprete di Klaus, ha voluto ringraziare i fan per il sostegno offerto nel corso delle cinque stagioni.

#TheOriginalsS5 will be our last. Thanks for your undying support & I hope you'll keep the darkest corner of your heart reserved for us ;)