The Night Manager: la seconda stagione è già in preparazione

Dopo il successo della prima stagione, i nuovi episodi della miniserie thriller The Night Manager sarebbero già in lavorazione. A confermarlo sono la compagnia produttiva The Ink Factory e le reti AMC e BBC. Le tre compagnie annunciano: "The Ink Factory, AMC e BBC stanno iniziando a sviluppare una potenziale seconda stagione di The Night Manager, ma per adesso niente è definito e non abbiamo niente da annunciare."

Poche ore fa la regista Susanne Bier, che ha diretto la prima stagione, ha dichiarato in un'intervista che una sceneggiatura del segito della miniserie tratta dal romanzo di John Le Carré sta "lentamente prendendo forma."

Ecco le parole di Susanne Bier: "Tutti noi vogliamo davvero realizzare una seconda stagione, ma ciò che non vogliamo assolutamente fare è confezionare un prodotto inferiore alla prima stagione. Questa sarebbe una pessima idea."

La prima stagione di The Night Manager vedeva Tom Hiddleston mei panni del manager notturno di un hotel del Cairo ingaggiato per infiltrarsi nel circolo privato di un trafficante d'armi interpretato da Hugh Laurie. La serie ha conquistato 12 nomination agli Emmy, vincendo quelli per la miglior regia e le migliori musiche.

Leggi anche:

The Night Manager: la scena hot di Tom Hiddleston fa impazzire Twitter

The Night Manager: Tom Hiddleston racconta il suo direttore di notte coraggioso

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Night Manager: la seconda stagione è già in...