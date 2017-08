The Maze: Deborah Ann Woll e Logan Miller nel cast del film

La Sony Pictures avrebbe scelto Logan Miller, Deborah Ann Woll e Taylor Russell McKenzie per recitare nel film The Maze, diretto da Adam Robitel.

Il progetto viene descritto come un thriller psicologico che racconta la storia di sei sconosciuti che si ritrovano alle prese con delle circostanze su cui non hanno alcun controllo, essendo così obbligati a usare la propria intelligenza pur di sopravvivere.

La sceneggiatura è stata scritta da Bragi Schut, mentre la successiva versione è stata firmata da Maria Melnik.

Tra i produttori ci saranno Neil Moritz e Ori Marmur.

