The Marvelous Mrs. Maisel di Amy Sherman a novembre su Amazon, ecco il trailer

Amazon annuncia che The Marvelous Mrs. Maisel, creata dalla rinomata autrice televisiva Amy Sherman e dal produttore esecutivo Daniel Palladino verrà resa disponibile per la prima volta Mercoledì 29 Novembre in esclusiva su Amazon Prime Video e nella versione doppiata in italiano il 26 Gennaio.

La serie, scritta e diretta da Sherman-Palladino, vede protagonista Rachel Brosnahan/PEOPLE nei panni di Miriam "Midge" Maisel, una donna newyorkese del 1958 che ha la vita che ha tutto ciò che ha sempre voluto: il marito perfetto, due bambini e un elegante appartamento nell'Upper West Side, perfetto per organizzare le cene per lo Yom Kippur. Ma la sua vita perfetta prende una direzione inaspettata e Midge scopre di avere un talento nascosto che cambierà la sua vita per sempre. Traccerà una rotta che la porterà dalla sua comoda vita in Riverside Drive attraverso e i nightclub del Village travolgendo il mondo del cabaret... un percorso che la porterà fino ad ottenere uno spazio sul divano di Johnny Carson.

"Amy e Dan hanno creato una di quelle serie rare tanto divertenti quanto belle. Dalla regia e dalla scrittura, fino alla incredibile performance di Rachel, ogni elemento è curato oltre ogni aspettativa" afferma Joe Lewis, Head of Comedy, Drama & VR, Amazon Studios. "Non vediamo l'ora che possano apprezzarla anche I nostri clienti".

Nel cast di The Marvelous Mrs. Maisel troviamo anche il vincitore di un Golden Globe e di tre Emmy [PEOPLE=/personaggi/tony-shalhoub_530/]Tony Shalhoub nei panni del padre di Midge, Abe Weissman, Alex Borstein nei panni di Susie Myerson, Michael Zegen nei panni del marito di Midge, Joel Maisel e Marin Hinkle nei panni della madre di Rose Weissman.

