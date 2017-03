The Last Ship 3 in esclusiva su Infinity dall’8 marzo.

Patrizio Marino

Dopo il successo della seconda stagione, l'8 marzo arrivano su Infinity - piattaforma di streaming on demand che offre al pubblico una scelta ampia tra serie tv, capolavori cinematografici e i titoli più recenti attraverso Infinity Première - tutti gli episodi del terzo capitolo della serie tv post apocalittica prodotta da Michael Bay, The Last Ship.

Basata sull'omonimo romanzo del 1988 di William Brinkley, il serial è stato adattato per la tv da Hank Steinberg - sceneggiatore nominato all'Emmy Award per Senza Traccia - e Steven Kane - produttore di The Closer - e prodotto da una delle celebrità riconosciute più potenti nel mondo del cinema, Michael Bay, regista di Pearl Harbor e di tre capitoli della saga dedicata ai Transformers.

Le nuove vicende ripartono dalla morte della dottoressa Scott, quando il resto dell'equipaggio si troverà a viaggiare verso l'Asia, in particolare in Giappone, dove si teme che il virus sia mutato, e in Cina, dove il presidente Peng non distribuisce la "cura Scott" alle nazioni confinanti. Nel cast ancora una volta ritroveremo Eric Dane (Grey's Anatomy) nei panni del capitano Tomed al suo fianco Charles Parnell (Comandante Hugh Jefer), Sam Spruell (Quincy Tophet), John Pyper-Ferguson (Tex), Travis Van Winkle (Tenente Danny Green), Marissa Neitling (Tenente Kara Fost), Bridget Regan (Sasha, una vecchia conoscenza di Tom Chandler) e Christina Elmore (Tenente Alisha Granders).

Home News The Last Ship 3 in esclusiva su Infinity dall’8...