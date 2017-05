Eric Dane soffre di depressione, in pausa le riprese di The Last Ship

Eric Dane, in passato una delle star di Grey's Anatomy, ha chiesto ai produttori della serie The Last Ship una pausa a causa della sua lotta contro la depressione.

L'attore ha nel progetto il ruolo del capitano Tom Chandler che, insieme al suo equipaggio, deve affrontare una catastrofe mondiale che ha quasi spazzato via la popolazione mondiale. Lo show ha ottenuto, con gli episodi precedenti, una media di 7.1 milioni di spettatori a episodio.

L'emittente ha ordinato la produzione della quarta e della quinta stagione di The Last Ship ma un portavoce di Dane ha ora dichiarato a Variety: "Eric ha chiesto una pausa per affrontare delle questioni personali. Soffre di depressione e ha chiesto di non lavorare per un paio di settimane, i produttori hanno cortesemente acconsentito. Non vede l'ora di ritornare sul set".

Nel 2011 la sta della tv aveva rivelato di aver vissuto un periodo difficile ed essersi sottoposto a un periodo in rehab a causa della sua dipendenza da antidolorifici, iniziata dopo aver subito un infortunio facendo sport.

