The Lady 3: il trailer della serie di Lory Del Santo

Per gli amanti del trash ecco un regalo di Natale. E' approdato in rete il trailer della terza stagione della webseries scritta e diretta da Lory Del Santo The Lady. Il trailer, che promette dialoghi frizzanti, maschioni muscolosi e lampadati e dialoghi surreali, è stato pubblicato sul canale YouTube di Lory Del Santo.

La protagonista della terza stagione sarà ancora Patricia Gloria Contreras, ex concorrente dell'undicesima edizione de L'Isola dei Famosi che tornerà nei panni della bella Lona, sogno di tutti i maschi. Al suo fianco è in arrivo Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Valentina Dallari in Uomini e donne.

La prima puntata della terza stagione di The Lady sarà caricata su YouTube l'11 gennaio 2017. Non prendete impegni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Lady 3: il trailer della serie di Lory Del...