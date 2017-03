The Knick: la serie non ritornerà con una terza stagione

La serie The Knick, ideata da Steven Soderbergh, non avrà una terza stagione.

Cinemax ha infatti confermato che il progetto per il piccolo schermo che aveva come protagonista l'attore Clive Owen nel ruolo del dottor Thackery non tornerà sul piccolo schermo nonostante negli ultimi mesi fossero apparse delle notizie che parlavano di un possibile rinnovo per due ulteriori stagioni ambientate nel 1920, compiendo un salto in avanti di venti anni rispetto a dove si era interrotta la storia, e con nuovi personaggi al centro degli eventi.

Soderbergh aveva rivelato che inizialmente si era pensato a sei possibili stagioni, composte da archi narrativi di due cicli di episodi.

