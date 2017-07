The Knick: Soderbergh svela l'idea della terza stagione mai realizzata!

The Knick è stata accolta come una delle serie tv migliori degli ultimi anni. Il creatore Steven Soderbergh oltre ad aver girato ogni singolo episodio delle due stagioni uscite, si è occupato anche della fotografia e delle riprese. Dopo la ventesima puntata, lo show è stato cancellato, il regista aveva provato a creare interesse a Cinemax rivelando che l'idea era quella di far ripartire ogni due anni una nuova storia, con regista, cast e ambientazioni completamente diversi. Il canale ha rifiutato anche quest'idea e la serie ha dovuto chiudere i battenti ufficialmente.

Durante un incontro per presentare la sua nuova commedia Logan Lucky, Soderbergh ha però rivelato il contenuto della terza stagione, se qualcuno l'avesse prodotta:

"La terza stagione di The Knick sarebbe stata ambientata nel 1947 e sarebbe stata girata obbligatoriamente in bianco e nero. Probabilmente questo è il motivo per cui nessuno l'ha voluta fare. Mi manca molto The Knick. Ero davvero spaventato prima di iniziare perché sapevo che i ritmi sarebbero stati infernali, ma abbiamo trovato subito le giuste tempistiche e abbiamo girato le due stagioni in 73 giorni."

