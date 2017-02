The House: il divertente trailer del film con Amy Poehler e Will Ferrell

La New Line ha diffuso il primo trailer della commedia The House, con protagonisti Amy Poehler e Will Ferrell.

Il film arriverà nelle sale americane il 30 giugno e racconterà la storia di Scott e sua moglie Kate che, dopo aver perso i soldi che servivano per iscrivere la figlia al college, decidono di aprire un casino illegale nel proprio seminterrato pur di avere il budget necessario a farle continuare gli studi.

La regia è di Andrew J. Cohen, sceneggiatore del progetto insieme a Brendan O'Brien.

Ecco il trailer:

