The Good Fight: CBS All Access rinnova la serie per una seconda stagione

CBS All Access ha annunciato di aver ordinato la produzione della seconda stagione di The Good Fight, lo spinoff di The Good Wife.

In un comunicato stampa si dichiara: "Sono andati in onda solo alcuni episodi della prima stagione e la reazione degli abbonati a CBS All Access e dei critici è stata fenomenale. Questa serie e i suoi personaggi sono solo all'inizio e non vediamo l'ora di scoprire dove andranno grazie a Robert e Michelle King, al loro team creativo e all'incredibile cast".

La nuova serie racconta quello che accade a Maia Rindell (Rose Leslie), la cui reputazione viene rovinata da una truffa. La giovane perde inoltre i risparmi di Diane Lockhart (Christine Baranski), che le ha fatto da mentore.

Le due decidono quindi di andare a lavorare insieme a Lucca Quinn (Cush Jumbo) in uno studio legale.

