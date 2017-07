The Defenders: un trailer internazionale con Stan Lee

E' Stan Lee la voce narrante del nuovo trailer di The Defenders, la serie prodotta da Netflix e Marvel. Il progetto, in arrivo il 18 agosto su Netflix, vedrà Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist unire le forze per sconfiggere una nuova, temibile, minaccia.

I protagonisti degli otto episodi saranno Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, Mike Colter in quello di Luke Cage, Krysten Ritter che sarà Jessica Jones, e Finn Jones che interpreta Iron Fist. Sigourney Weaver sarà invece la villain.

