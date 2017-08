The CW annuncia le date del nuovo crossover tra le serie targate DC

I fan delle serie targate The CW tratte dai fumetti della DC dovranno segnare sui propri calendari le date di lunedì 27 e martedì 28 novembre.

Il nuovo crossover tra gli show sarà infatti suddiviso in due parti ideate come se fossero dei film della durata di due ore: la prima vedrà coinvolti i protagonisti di Supergirl e Arrow e la seconda le star di The Flash e Legends of Tomorrow.

La messa in onda delle nuove stagioni degli show che compongono l'Arrowverse è prevista a partire dalla settimana del 9 ottobre con il ritorno dello show con protagonista da Melissa Benoist, seguito il giorno successivo dalla serie dedicata a Barry Allen e Legends of Tomorrow. Lo show con star l'attore Stephen Amell verrà infine trasmesso a partire dal 12 ottobre.

