The Ballad of Buster Scruggs: Netflix ottiene i diritti della serie dei fratelli Coen

The Ballad of Buster Scruggs, il nuovo progetto dei fratelli Coen, sarà distribuito da Netflix.

Annapurna Pictures ha confermato la notizia e in precedenza era stato rivelato che è prevista una distribuzione ibrida, nelle sale e in televisione.

Le sei parti che compongono la serie antologica di genere western debutteranno nel 2018 sulla piattaforma di streaming e Cindy Holland, responsabile dei contenuti originali, ha dichiarato: "I Coen sono dei registi visionari, dei maestri della narrazione e dei linguisti vivaci. Siamo elettrizzati che Netflix diventi la casa del loro incredibile talento".

Joel ed Ethan si occuperanno della produzione, della sceneggiatura e della regia, e hanno semplicemente annunciato in modo colorito: "Saremo in streaming, figli di puttana!".

Le brevi sinossi delle sei parti sono le seguenti:

La prima ha come protagonista un cowboy cantante e si intitolerà Buster Scruggs.

Near Algodones seguirà un vagabondo, il suo impegno nell'occuparsi di una mandria di bovini, il suo legame con il proprio cane, e i tentativi di rapinare una banca.

Meal Ticket racconterà quanto accade a un attore e un impresario di uno show itinerante.

All Gold Canyon parla di un cercatore d'oro che trova finalmente quello di cui è alla ricerca ma si imbatte in un malfattore.

The Gal Who Got Rattled ruoterà intorno a due capi dell'Oregon Trail e a una donna che si trova in un vagone e ha bisogno dell'aiuto di uno di loro, diventando un potenziale interesse sentimentale per l'altro.

The Mortal Remains sarà infine dedicato a cinque diversi viaggiatori a bordo di una diligenza con destinazione un luogo misterioso.

