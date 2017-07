The Ballad of Buster Scruggs: James Franco lavorerà per la prima volta con i fratelli Coen

Finora conoscevamo solo il titolo della serie western firmata dai fratelli Coen, The Ballad of Buster Scruggs. Adesso arrivano le prime conferme sul cast di lusso che vede la prima collaborazione tra i Coen e la star James Franco. Con lui ci saranno, inoltre, Zoe Kazan e Tim Blake Nelson. Le riprese dello show prenderanno il via a fine luglio in New Mexico, dove i registi anno girato Non è un paese per vecchi e Il grinta.

Al momento anche Stephen Root, Tyne Daly e Ralph Ineson starebbero finalizzando gli accordi con Annapurna Television che produrrà la limited series composta da sei episodi indipendenti che trovate di seguito.

The Ballad of Buster Scruggs è incentrata su un cowboy cantante (Tim Blake Nelson).

Near Algodones è incentrato su un delinquente di mezza tacca incapace non solo di rapinare banche, ma anche di guidare i bovini nelle pianure. Franco, Root e Ineson dovrebbero recitare in questo episodio.

La terza storia, Meal Ticket, parla di un attore e di un impresario di uno spettacolo itinerante.

La quarta, All Gold Canyon, è incentrata su un cercatore d'oro che scopre un filone, ma purtroppo è tallonato da un malintenzionato che vuole il suo ore.

The Gal Who Got Rattled segue due dirigenti delle ferrovie della Oregon Trail e una donna, passeggera del treno, che ha bisogno dell'aiuto di uno di loro e che vorrebbe sposare l'altro. Zoe Kazan sarà la donna in questione.

The Mortal Remains sarà ambientato in una diligenza con sopra cinque passeggeri molto diversi tra loro, diretto verso una misteriosa località. In quest'episodio dovrebbe recitare Tyne Daly.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Ballad of Buster Scruggs: James Franco...