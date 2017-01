The Avenging Silence: la sinossi del prossimo film di Nicolas Winding Refn

Dopo molta attesa sono emerse alcune anticipazioni sul prossimo progetto di Nicolas Winding Refn, intitolato The Avenging Silence. Il regista, qualche anno fa, lo aveva descritto online come l'incontro tra Ian Fleming e William S. Burroughs, ovviamente con un approccio in stile Refn.

Dear Friends ... More to come but for now Ian Fleming + William Burroughs + N W R = The Avenging Silence pic.twitter.com/IVV72236SX — Nicolas Winding Refn (@NicolasWR) August 14, 2016

Il sito The Playlist ha ora condiviso la sinossi ufficiale, presentata all'International Film Festival & Awards Macao.

Ecco i dettagli:

Un'ex spia europea accetta una missione segreta proposta da un uomo d'affari giapponese esiliato in Francia e agisce per sconfiggere il capo del più perfido boss della Yakuza giapponese. La spia era uno degli agenti più importanti in Europa ma una ferita alle corde vocali, subita sei anni prima durante una missione fallita, lo ha lasciato muto, obbligandolo ad abbandonare la sua professione. Sei anni dopo viene portato fuori dalla suo ritiro dall'affarista giapponese. L'uomo, spaventato dai viaggi in aereo, decide di imbarcarsi in modo anonimo su una nave cargo con destinazione Tokyo ma un'esplosione distrugge la nave e la spia si ritrova su una zattera che arriva sulla costa sud del Giappone e inizia da lì un viaggio attraverso la nazione, seguendo quattro indizi che simboleggiano la conquista, la guerra, la carestia e la morte, per raggiungere il boss giapponese.

Il criminale, conosciuto per aver sterminato nel 2004 i membri dell'organizzazione che si sono ribellati alla sua leadership, ritorna in azione dopo aver trascorso un periodo tra le montagne e distante da ogni tecnologia, uno stile di vita che è diventato un'ossessione per il boss. Negli anni si è diffusa la notizia che l'uomo si sia suicidato ma alcune persone sfuggite al suo covo nascosto annunciano il suo ritorno, spingendo le famiglie Yakuza a temere un piano legato anche a un tradimento avvenuto nel passato.

La spia si ritrova così alle prese con un viaggio esistenziale alla ricerca dei tasselli del puzzle che lo porteranno a confrontarsi con il boss in un epilogo terrificante.

