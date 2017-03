Taboo: la serie con Tom Hardy tornerà con una seconda stagione

BBC One e FX hanno annunciato il rinnovo di Taboo per una seconda stagione. La serie ha come protagonista l'attore Tom Hardy nel ruolo di James Keziah Delaney, un uomo che ritorna a Londra nel 1814 dopo aver trascorso un periodo in Africa ed essere stato considerato morto da chi lo conosceva. Delaney, dopo il funerale del padre, cerca di costruirsi un impero e una nuova vita mentre affronta cospirazioni, omicidi e tradimenti.

Il progetto è stato scritto da Hardy insieme a suo padre e Steven Knight, mentre tra i produttori c'è Ridley Scott. La prima stagione è stata composta da otto episodi e il progetto è di realizzare altri due cicli di episodi.

