Tom Hardy, tutti i suoi "grugniti" di Taboo in un supercut

Tom Hardy è il protagonista della miniserie Taboo, ambientata nella Londra del 1814.

La storia, suddivisa in otto parti, segue quello che accade a James Delaney (Hardy) che, dopo aver trascorso 12 anni in Africa, ritorna in Inghilterra e inizia a gettare le basi per un proprio impero economico, rifiutandosi di vendere un'isola che era di proprietà del padre.

Hardy è co-autore della miniserie insieme a suo padre Edward "Chips" Hardy e Steven Knight.

Delaney è un personaggio non particolarmente loquace e un divertente video riassume ora i ben 72 grugniti, con cui comunica con gli altri protagonisti, presenti nelle prime cinque puntate.

Ecco l'esilarante montaggio:

