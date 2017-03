Supergirl: una star di iZombie nella stagione 2, ma Calista Flockhart non conferma

Nella seconda stagione di Supergirl è in arrivo un volto noto. L'interprete di iZombie Rahul Kohli comparirà in uno dei prossimi episodi in veste di guest star. Kohli si calerà nei panni di un villain DC ex di Lena Luthor, Jack Spheer, carismatico genio dell'informatica che ha passato decenni lavorando a un'invenzione medica in grado di guarire le principali malattie cambiando volto al mondo. Il suo viaggio a National City per presentare l'invenzione alla stampa potrebbe coincidere con un incidente che lo trasformerà nel villain "Biomax", capace di controllare la mente.

Nel frattempo non si hanno notizie ancora sul possibile ritorno di Calista Flockhart. Anche se le trattative sarebbero in corso, al momento non esiste alcuna conferma sul ritorno di Cat Grant nei nuovi episodi. restiamo in attesa di saperne di più.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Supergirl: una star di iZombie nella stagione 2,...